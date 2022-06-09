В военных комиссариатах Беларуси проводятся собрания с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений.

На территории Беларуси активизировали формирование так называемого "народного ополчения".

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Активизирован процесс формирования так называемого "народного ополчения" Республики Беларусь. В военных комиссариатах проводятся сборы с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений", - говорится в сообщении.

При этом, на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

"Для недопущения разоблачения позиций и мест размещения военной техники местному населению запрещено посещать леса", - отмечается в сводке.

Ситуация на границе с Беларусью:

8 июня 2022 года в Генштабе рассказали о провокационных пролетах авиации РФ и ситуации на границе с Беларусью.

В тот же день появилась информация о том, что Беларусь отрабатывает на учениях создание ударных группировок.

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