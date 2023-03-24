Эти люди доведены до предела существования, заявили в комитете.

В Международном комитете Красного Креста заявили, что в Бахмуте и его окрестностях около 10 тысяч мирных жителей живут в очень тяжелых условиях.

Представитель комитета Умар Хан заявил, что более 90% жителей Бахмута выехали, однако в самом городе осталось несколько тысяч мирных жителей. "Мирные жители, застрявшие там, живут в очень тяжелых условиях, почти целые дни проводят под интенсивным обстрелом в убежищах. Все, что вы видите, это люди, доведенные до предела своего существования, выживания и устойчивости", - цитирует его The Guardian.

Хан добавил, что был потрясен масштабами разрушений. "Дома раздавлены боевым огнем, крыши сорваны, жилые дома усеяны дырами... Постоянная угроза разрывов снарядов, бомб - и некоторые люди до сих пор живут в убежищах, пытаясь выжить в этих ожесточенных боевых действиях", - добавил он.

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Что происходит в Бахмуте сегодня

Как известно, российские захватнические войска уже долгое время пытаются захватить украинский Бахмут.

По данным чиновника НАТО, россияне потеряли в боях за город как минимум в пять раз больше военных, чем Украина.

В Сухопутных войсках сообщают, что боевики российской частной военной компании "Вагнер", которые пытаются захватить Бахмут, выдыхаются.

В Донецкой областной военной администрации сообщали, что в городе осталось менее 3,5 тысячи человек. По их данным, эти люди прячутся от спасателей и полицейских, которые пытаются уговорить их эвакуироваться в безопасное место.

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