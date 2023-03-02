Россияне мечтают о захвате города, но ВСУ мужественно его обороняют.

Бахмут Донецкой области уже 10 месяцев называют самой горячей точкой фронта. Российские оккупанты мечтают, что вот-вот возьмут город. Но украинские защитники мужественно контролируют населенный пункт.

Как выглядел Бахмут до прихода сюда "русского мира", рассказали в сюжете ТСН. Этот город - один из самых красивых в Донецкой области, с аллеей роз.

Как рассказывает корреспондентка, ранее Бахмут был хорошим городом для жизни, который российское войско превратило в выжженную землю с одиночными прохожими на улицах и во дворах.

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Населенный пункт оккупанты обстреливают изо всех возможных видов вооружения, здесь все время из-под обломков достают погибших и раненых. Россияне чуть ли не ежедневно заявляют, что вот-вот возьмут "Артемовск", имея в виду наш Бахмут.

В 2014 году город 5 раз пытались штурмовать террористы, но не удалось. С тех пор 6 июля ежегодно отмечали день освобождения. В 2016-м ему вернули историческое название - Бахмут.

Уже в мае полки магазинов в Бахмуте опустели. За гуманитаркой люди бегают под обстрелами, зимой варят есть на огне прямо в домах.

В промышленном городе среди первых - завод шампанских вин. Ходит легенда, что шампанское успели спрятать и вывезти из подземных шахт.

Но несмотря ни на что, Украина борется за Бахмут. Местные жители живут во мраке - без света, тепла, интернета, но никуда не едут. Здесь тяжело, но город все равно остается под контролем ВСУ.

Ситуация в Бахмуте

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что РФ отправила наиболее подготовленные подразделения "вагнеровцев" для штурма Бахмута.

Ожесточенные бои за город идут с лета, но ВСУ надежно держат оборону города-крепости. В ВСУ убеждают, что на сегодня нет решения о выводе украинских военных из Бахмута.

Зеленский 28 февраля отмечал, что интенсивность боев у Бахмута нарастает, но подготовка украинских военных для освобождения оккупированных Россией земель продолжается.

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