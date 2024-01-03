В случае проигрыша войны, вооруженное подразделение сможет перейти границу и выйти в ЕС.

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий заявил, что в армии больше шансов выжить и объяснил уклонистом, почему надо мобилизоваться.

"Чтобы закончить предыдущую тему о шансах выжить уклонистов... Если уж быть совсем циничным, если мы уже проиграем эту войну из-за того, что в армию не записались, то как раз больше шансов выжить будет у тех, кто будет в составе вооруженного подразделения", - сказал Дикий в интервью изданию "Новинарня".

Как пояснил эксперт, в случае поражения вооруженное подразделение сможет организованно перейти границу, выйти в ЕС и там интернироваться. В качестве примера он привел опыт УПА, некоторые подразделения которой "организованно просто прорвались через Польшу и Словакию и дальше себе спокойно жили в диаспоре".

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"В случае если уж война проиграна, то у бойца в составе подразделения гораздо больше шансов выжить, чем у уклониста в подвале", – отметил Дикий.

Мобилизация в Украине

Несколько ранее пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Бородин подчеркнул, что мобилизация в Украине необходима, поскольку нашей армии нужны люди.

В конце ноября 2023 года в Раде заявили, что "пошел провал" мобилизационных мероприятий.

В Вооруженных силах Украины уточнили сроки прохождение обучения военнообязанными в учебных центрах после мобилизации. В учебном центре надо минимум месяц проходить обучение перед отправкой в части.

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