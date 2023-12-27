Надо явиться в ТЦК и СП и заключить контрактную форму прохождения военной службы.

Военнообязанные имеют возможность самостоятельно выбрать специальность и бригаду для службы на контрактной основе в Вооруженных силах Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы связей с общественностью командования Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Конечно, при распределении по подразделениям больше учитывается также и специальность самого военнообязанного. Если это, например, водитель или бывший тракторист, конечно, его целесообразнее отправить на обучение на водителя танка или на водителя-механика БМП для того, чтобы процесс обучения проходил быстрее и проще. То есть, так называемая рационализация", - сказал Фитьо.

По его словам, из Генерального штаба поступают планы и в соответствии с ними осуществляется распределение. Военнообязанные узнают, куда их направляют, после распределения из учебного центра и получения соответствующего образования военно-учетной специальности.

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"Но также есть возможность для наших военнообязанных сейчас выбрать именно ту профессию, именно ту бригаду, в которой они хотят проходить (службу - ред.). Для этого необходимо выбрать интересующую вас специальность, выбрать ваше подразделение, обратиться к нему, явиться в ТЦК и СП, заключить контрактную форму прохождения военной службы - например, заключить до объявления демобилизации, и все, вы будете служить именно там, где вы выбрали, именно на той профессии", - сообщил Фитьо.

Мобилизация в Украине - последние новости

Глава государства и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский высказался о новых правилах мобилизации. Он считает, что военные вместе с депутатами должны определиться, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для украинских Сил обороны.

Ранее УНИАН сообщал, что в оборонном комитете ВР озвучили видение законопроекта о мобилизации. Так, секретарь комитета Роман Костенко отметил, что ключевым аспектом должна быть максимальная концентрация усилий на сохранении жизней военнослужащих.

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