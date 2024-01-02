Минобороны несколько расширило перечень болезней, с которыми украинцы подлежат призыву.

В Украине сейчас продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период военнообязанных могут призвать для защиты государства.

Хотя некоторые болезни позволяют избежать попадания на службу, этот список постоянно сокращается. Как пишет "Фокус", недавно Минобороны расширило перечень болезней, с которыми теперь могут мобилизовать.

Теперь от службы в армии не освобождают такие медицинские диагнозы:

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излеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

бессимптомный ВИЧ;

болезни крови и кроветворных органов, которые не прогрессируют или прогрессируют медленно, с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями анемии, нарушения свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния (которые сопровождаются повышенной кровоточивостью), а также другие заболевания этой природы, включающие нарушение иммунного механизма;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

кратковременные легкие проявления психических расстройств;

невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоморфные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, сопровождающихся состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, изменения настроения);

болезни центральной нервной системы, медленно развивающиеся с незначительными нарушениями функций;

эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Как известно, категории граждан, подлежащих мобилизации, пока ограничены в праве выезда за границу.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, с какими болезнями не мобилизуют в Украине.

Те, кто не подлежит мобилизации по состоянию здоровья, делятся на 2 категории: с ограниченной или отсроченной пригодностью, а также полностью непригодные к службе.

Сопротивление мобилизации в обществе будет, но в конечном итоге украинцы ее поддержат, ведь все понимают, что государство должно обеспечить ресурс для защиты, считает руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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