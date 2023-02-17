Украинские защитники уничтожили живую силу врага.

Воины ВСУ уничтожают врагов круглосуточно. Бойцы 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билицкого прошлой ночью устроили "сафари" на оккупантов.

Видео со зрелищной работой бойцов опубликовал пресс-центр Министерства обороны Украины в официальном Telegram-канале. В ролике показана работа 503-го отдельного батальона 36-й бригады. Они использовали беспилотник с режимом ночного видения для уничтожения врагов.

Кадры видео подтверждают, что бойцы совершили множество сбросов боеприпасов в скопления живой силы противника и по одиночным целям. Оккупантов уничтожали как в окопах, так и возле дорог, в поле и рядом с жилыми домами.

Видео дня

Одно из наиболее удачных попаданий присутствует в ролике на отметке 1:08. Воины 503-го батальона сбросили один снаряд в толпу из примерно пяти рашистов. А затем вторым добили врагов, которые могли уцелеть.

Потери России в Украине: актуальная информация

По данным Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения России украинские воины ликвидировали 141 260 оккупантов. А количество взорванной техники врага превысило 22 тысячи единиц.

Согласно свежему заявлению британской разведки, с 24 февраля 2022 года РФ потеряла 175-200 тысяч солдат и наемников. Сюда входят 40-60 тысяч убитыми. Как велись эти подсчеты, не уточняется.

Сегодня стало известно, что ВСУ ликвидировали офицера высшего звена, подполковника Виктора Фурсова. Он воевал против Украины на Донбассе еще с 2014 года.

Рашисты продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Силы обороны сдерживают вражескую навалу и дают достойный отпор.

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