Теперь будет еще больше поводов доверять советнику руководителя Офиса президента Украины.

С момента начала вторжения РФ в Украину среди наших политиков появились народные любимчики. Один из них — советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он ежедневно успокаивает миллионы людей своими речами. Но, похоже, это не единственное достоинство Арестовича. Советник руководителя Офиса президента также умеет предсказывать будущее Украины. В 2019 году он рассказал о неизбежном вторжении Российской Федерацией, а ранее сделал предположения насчет аннексии Крыма и ситуации на Донбассе, которые впоследствии оправдались. Теперь Арестович дал прогноз касательно окончания войны, и в него хочется верить.

"Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Наоборот, это, скорее всего, подтолкнет к крупной военной операции России против Украины. Потому что они должны будут нас просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию", — вот такой ответ дал Алексей Арестович в 2019 году на вопрос журналистки о потенциальном вступлении Украины в НАТО.

Более того советник руководителя Офиса президента Зеленского правильно предсказал почти все нынешние действия России. Он упомянул окружение Киева, вторжение с территории Беларуси, попытки создать сухопутный коридор в Крым и так далее.

А в новом ролике Арестович объяснил, почему война кончится через 1-1,5 месяца: "В начале конфликта противник ввел более 90 батальонных тактических групп на территорию Украины. Из них более 30 уже уничтожены или потеряли боеспособность, как таковую. То есть мы, Вооруженные силы Украины и силы обороны, уничтожили треть".

Далее Арестович заявил, что противник по большей части перешел к оппозиционной обороне и несет потери. Он окапывается, а это подтверждает потерю наступательного потенциала. Атаки продолжаются только в направлении Кривого Рога и Никополя, а также в зоне ООС.

До 10 апреля оккупанты попытаются перебросить в Украину еще 20-30 БТГр. В них войдут наемники и россияне, которых скрытно мобилизуют. Боеспособность этих отрядов будет крайне низкой, так что ВСУ справится с ними примерно за 10 дней. Затем враг окончательно перейдет к защите и его станет легко перебить. Вот такой успокоительный прогноз дал Алексей Арестович.

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