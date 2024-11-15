Темпы роста потерь РФ в последние два месяца в 1,6 раза превышают средние ежедневные показатели 2023 года.

Журналистам удалось установить имена 78 329 российских военных, убитых на войне в Украине. Темпы прироста ликвидированных в настоящее время являются самыми высокими с начала войны.

К таким выводам пришли журналисты Би-би-си совместно с изданием "Медиазона", проанализировав открытые данные. Так, показатели осенних месяцев превышают прошлогодние в полтора раза, а данные 2022 года и вовсе в более чем вдвое.

Журналисты отметили, что сейчас средний возраст ликвидированных составляет 38 лет, а в первые месяцы вторжения в Украину в основном гибли 21-летние.

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"В течение сентября 2024 года каждый день в среднем мы фиксировали сообщения о гибели 140 российских военных... Показатели октября стали еще выше - подтверждалось в среднем 152 смерти россиян в сутки", - отметили журналисты.

По их данным, темпы роста потерь РФ в последние два месяца в 1,6 раза превышают средние ежедневные показатели 2023 года. Тогда фиксировалось около 90 смертей каждые сутки.

"Рост потерь может быть результатом наступления российских сил в Донецкой области, таких как штурм Угледара, который был захвачен к началу октября, и штурм Покровска, бои на подступах к которому продолжаются", - анализируют журналисты.

Среди других возможных причин, как отметили журналисты, может быть постепенное подтверждение российских потерь в Курской области РФ.

Издание сообщило, что больше всего потерь среди добровольцев, подписавших контракт и уехавших на войну. Их доля в общем массиве продолжает расти и сейчас составляет 16 551 тыс. - это 23% от общего числа подтвержденных потерь РФ.

Помимо этого журналисы отметили, что в начале войны в основном гибли 21-летние контрактники, служившие в элитных подразделениях. В 2023 году типичным ликвидированным был 34-летний заключенный, уехавший воевать прямо из тюрьмы. "К осени 2024 года портрет среднестатистического российского военного вновь изменился. Теперь чаще всего погибают добровольцы", - констатировали журналисты.

По меньшей мере 56% всех убитых - это те, кто не были связан с армией. При этом журналисты уточнили, что не смогли установить, как именно попали на фронт 28% ликвидированных.

Контрактники перед отправкой на войну проходят минимальную подготовку, которая длится от трех до десяти дней. Даже пропагандисты обратили внимание, что много добровольцев убиты или пропали без вести в течение 12-18 дней после подписания контракта.

Однако, регионы РФ продолжают успешно привлекать все новых желающих поехать на войну и умереть. Разведки США и Британии оценивают ежемесячное число добровольцев ВС РФ в 25-30 тыс. человек.

С начала осени потери добровольцев превысили потери даже среди заключенных (20% всех установленных смертей) и мобилизованных (13%).

Также издание уточнило, что с начала вторжения РФ потеряла в Украине 4 338 офицеров, в том числе 8 генералов и еще 477 человек в звании от подполковника и выше.

Издание допустило, что реальные потери РФ на войне в Украине намного выше. "Мы предполагаем, что на данный момент наш анализ... может охватывать от 45% до 65% от реального числа убитых... С учетом этой оценки, реальное число ликвидированных... может быть в диапазоне от 120 506 до 174 064 человек", - отметили журналисты.

Потери РФ в Украине

РФ начала активные штурмы в Курской области с целью прорвать оборону ВСУ. "Мясные штурмы" свидетельствуют о неподготовленности россиян, которые несут большие потери.

Аналитик издания BILD Юлиан Репке сообщил, что контрнаступление РФ превратилось в катастрофу для российского диктатора Путина и его генералов. Враг несет большие потери.

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