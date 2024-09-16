По словам Александра Коваленко, врагу крайне не хватает техники.

Увеличение российским правителем Владимиром Путиным численности Вооруженных сил РФ свидетельствует о проблемах врага в войне с Украиной - ему не хватает человеческого ресурса, которым он пытается компенсировать нехватку техники. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это можно назвать традиционными действиями - россияне регулярно увеличивают общее количество армии.

"Это исключительно подчеркивает тот факт, что у них возникают проблемы в войне с Украиной, потому что им не хватает человеческого ресурса, который становится основным на фоне того, как уменьшается количество техники", - рассказал Коваленко. Видео дня

По его словам, каждую единицу техники россияне пытаются компенсировать соответствующим количеством человеческого ресурса и именно для этого увеличивают количество армии.

"В будущем вообще российская армия превратится в большой маршевый батальон, который будет составлять преимущественно пехота с очень малым количеством техники. Потому что у них уже сейчас своего производства почти нет - есть восстановление, но производства нет", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Кремль хочет мобилизовать больше людей, при этом "люди не идут".

"Даже сейчас чтобы мобилизовать добровольно, они предлагают 2 млн рублей. И у них есть эти проблемы с мобилизацией сейчас, и в дальнейшем это будет более репрессивный формат, потому что никто не хочет идти в их армию", - резюмировал Коваленко.

Увеличение численности армии РФ

В понедельник, 16 сентября, правитель РФ Владимир Путин увеличил численность Вооруженных сил РФ. Согласно его указу, штатная численность ВС РФ увеличивается до 2 млн 389 тысяч человек, в том числе 1,5 млн будут составлять военнослужащие.

Согласно прошлогоднему указу Путина численность военнослужащих в РФ составляла 1 320 000 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: