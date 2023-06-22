В городе было по меньшей мере 8 громких взрывов, "прилеты" случились по районам концентрации вражеской техники и живой силы.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров уточнил последствия утреннего "хлопка" для оккупантов. По его словам, в городе прогремело по меньшей мере 8 взрывов.

Целью ВСУ были вражеские базы и логистические пути оккупантов. В частности, "горячо" было в районах концентрации вражеской техники и живой силы на севере города, уточнил чиновник в эфире общенационального марафона.

"Последнее утро было сверхужасным для наших врагов на временно оккупированном юге нашего государства. Во-первых, в Мелитополе буквально несколько часов назад было по меньшей мере 8 громких взрывов, которые концентрировались вблизи нашего горгаза. Там на производственных базах было скопление российских военных и их военной техники. Жители того района наблюдают дым... Туда также приехала огромное количество скорых, там все теперь перекрыто", - указал он.

Также Федоров обратил внимание на утренние взрывы в районе Чонгарского моста (который объединяет временно оккупированным Крым с Херсонской областью).

По словам мэра, после инцидента мелитопольцы фиксировали, что в Крым уже невозможно попасть со стороны временно оккупированной Запорожской области: "Всех отправляют в Армянск", - отметил он.

Чиновник акцентировал, что теперь коллаборантам и оккупантам некуда деться от правосудия ВСУ.

Утром 22 июня в Мелитополе прогремели взрывы - что известно

Напомним, что сегодняшнее утро оккупантов началось с паники из-за серии взрывов, которые прозвучали во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область).

О суете россиян Федоров сообщил в 9:04 утра в своем Telegram, отметив, что оккупанты зря рассчитывали на "спокойное лето". Тогда он указывал, что эпицентры взрывов раздаются в северной части города, а также в стороне Акимовки.

Вас также могут заинтересовать новости: