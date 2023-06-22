В временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Местные жители услышали их несколько.
Об этом сообщил городской председатель Мелитополя Иван Федоров. "Оккупанты суетятся. Спокойное лето никто и не обещал", - прокомментировал он.
Позже Федоров уточнил, что жители сообщают, что громко было в северной части города, а также слышали взрыв в стороне Якимовки.
"Рашисты уже отрапортовали о сверхточном "певео", однако черный дым и движение скорых по городу намекают на что-то другое", - отметил он.
Ситуация в Мелитополе
Оккупанты в городе никогда не чувствовали себя безопасно. Там постоянно с ними случается "бавовна". Один из таких случаев произошел 3 июня. Тогда на концерт Кобзона отправился местный коллаборант Сергей Дедоводюк вместе с дочкой - тоже любительницей "русского мира". Он входил в круг доверенных лиц российских оккупантов, где решал кадровые вопросы и сдавал проукраински настроенных граждан, указывая, кого надо пытать.