В частности, шумно было в северной части города.

В временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Местные жители услышали их несколько.

Об этом сообщил городской председатель Мелитополя Иван Федоров. "Оккупанты суетятся. Спокойное лето никто и не обещал", - прокомментировал он.

Позже Федоров уточнил, что жители сообщают, что громко было в северной части города, а также слышали взрыв в стороне Якимовки.

Видео дня

"Рашисты уже отрапортовали о сверхточном "певео", однако черный дым и движение скорых по городу намекают на что-то другое", - отметил он.

Ситуация в Мелитополе

Оккупанты в городе никогда не чувствовали себя безопасно. Там постоянно с ними случается "бавовна". Один из таких случаев произошел 3 июня. Тогда на концерт Кобзона отправился местный коллаборант Сергей Дедоводюк вместе с дочкой - тоже любительницей "русского мира". Он входил в круг доверенных лиц российских оккупантов, где решал кадровые вопросы и сдавал проукраински настроенных граждан, указывая, кого надо пытать.

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