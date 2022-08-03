В результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар сухой травы на территории предприятия.

Утром оккупанты обстреляли Николаевскую область, ранен один человек.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Утром, 3 августа, в 07:00 в результате вражеских обстрелов с. Галициново Галициновской громады ранен один человек. Также утром, 3 августа, в 05:35 в результате попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар сухой травы на территории предприятия", - рассказал он.

Кроме того, по словам Кима, продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской громады.

"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - добавил глава ОВА.

Напомним, сегодня утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. По данным мэра города, в одном из районов города возник пожар, в другом - разрушенный супермаркет.

Вас также могут заинтересовать новости: