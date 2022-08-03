Разрушен супермаркет.

Утром в Николаеве раздались мощные взрывы.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом - разрушенный супермаркет. Работают спасательные службы", - сообщил он.

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Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг в результате штурмов имеет частичный успех на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В то же время попытки продвижения противника направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцевое и Покровское – Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад.

Также ВС РФ вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли.

Наступления россиян на Краматорском и Харьковском направлениях успешно отбиты.

В результате точных ракетных ударов ВСУ по складам оккупантов в Херсонской области Россия начала перебрасывать на юг дополнительные подразделения и находится в оборонительной позиции.

По словам экс-заместителя начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, РФ могла изменить план наступления на Украину, пытаясь захватить южные области.

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