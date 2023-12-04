Авиация и ракетные войска ударили и по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Силы обороны Украины продолжают наносить огневое поражение противнику. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что в течение суток авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также уничтожены два зенитно-ракетных комплекса противника.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 7 артиллерийским средствам противника", - сообщает Генштаб.

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При этом российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня не только по позициям наших войск, но и по населенным пунктам Украины.

"Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и 10 БпЛА типа "Shahed-136/131", 6 вражеских дронов и управляемую ракету Х-59 уничтожено", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Война в Украине - последние новости

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины подтвердило, что в воскресенье, 3 декабря 2023 года, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. При этом отметили, что Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефтесмазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска.

Российские оккупанты перешли к более активным наступательным действиям на востоке Украины, они накопили силы и вряд ли остановятся. Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин.

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