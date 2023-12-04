Украинцам не следует лелеять надежду, что оккупанты могут ограничиться промежуточными целями.

Российские оккупанты перешли к более активным наступательным действиям на востоке Украины, они накопили силы и навряд ли остановятся.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин в Telegram.

"Россияне сейчас перешли к более активным наступательным действиям, в частности на востоке. Для нас это не является какой-то неожиданностью - они копили силы все это время, как и сейчас продолжают это делать", - отмечает он.

По словам Жорина, обострения следует ожидать на Авдеевском, Купянском и на Бахмутском направлении. "И на других направлениях тоже. Важно понять, что враг не собирается останавливаться на каких-то отдельных целях - городах, улицах. Будет давить пока может, потому что основная его цель - уничтожение всей Украины", - акцентировал командир.

Он считает, что украинцам очень опасно обманываться тем, что промежуточных целей для врага может оказаться достаточно.

Что происходит на украинском фронте - последние изменения

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 3 декабря российские оккупационные войска наступали сразу на семи направлениях фронта, однако их сдержали украинские защитники. Всего за сутки произошло 68 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 16 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Также Украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и закрепляют на достигнутых рубежах, тогда как оккупанты сталкиваются с потерями в своей живой силе.

На Авдеевском направлении силы обороны сдерживают подразделения РФ, которые пытаются окружить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося россиянам значительные потери. Они отбили 21 атаку врага в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупантов сдерживают в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отбили 8 атак, а на Шахтерском - был один штурм в районе Старомайорского.

На Запорожском направлении ВСУ отбили по три атаки в районах южнее Работиного и возле Новопрокоповки.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 3 атаки захватчиков в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

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