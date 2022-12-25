Издание допустило, что для уничтожения этой системы, Путин может прибегнуть к помощи Ирана.

Уничтожение в Украине американской системы ПВО Patriot для президента РФ Владимира Путина имело бы больше политическое значение, чем стратегическое - на поле боя.

Как говорится в материале Forbes, Путин может использовать поставленное Ираном оружие при любой попытке уничтожить украинский Patriot.

"Покровитель Путина Тегеран приветствовал бы такую атаку на украинский Patriot, поскольку это показало бы, что его технология может нейтрализовать одну из самых передовых систем противовоздушной обороны, разработанных в США. Неудивительно, если иранские военные даже помогут России в планировании и осуществлении такой атаки", - говорится в заметке.

Видео дня

Если ВСУ закрепят своий Patriot в Киеве, что весьма вероятно, то РФ может запустить беспрецедентное количество "Шахедов" и ракет, направленных против ее радара, чтобы гарантировать уничтожение этой батареи. Тем самым Кремль даст понять, что его атаки не остановить, несмотря на усилия США и их союзников по усилению ПВО Украины.

Как отметило издание, такая попытка может стать успешной по одной основной причине: с начала войны ВСУ показали себя очень искусными и находчивыми в маневрировании своих систем ПВО, чтобы избежать уничтожения. Но ЗРК Patriot не так легко передвигается и уклоняется от ударов. В то время как для работы одной батареи может потребоваться всего три человека, для ее перемещения и настройки всех компонентов требуется до 90 человек.

Однако, как отметило издание, Украина снова может проявить изобретательность, и ее батарея Patriot вполне может выстоять, несмотря на серьезные угрозы.

При этом Вашингтон и не рассчитывал, что поставленная система Patriot изменит ход войны в Украине. "Поставка больше символизирует решимость США поддерживать Украину. Однако ее уничтожение также может оказаться символическим для Путина, который может прийти к выводу, что проведение крупной операции по ее уничтожению было бы достойным мероприятием исключительно в пропагандистских целях", - допускает издание.

ЗРК Patriot для ВСУ

В рамках визита президента Зеленского в Вашингтон США объявили о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью $1,85 млрд. Он включает батарею систем ПВО Patriot.

Как заявили в Пентагоне, обучение бойцов ВСУ применению этих ЗРК должно начаться "очень скоро" и продлится несколько месяцев.

Командующий ВС ВСУ уже сформировал списки людей, которые будут тренироваться использовать системы ПВО Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости: