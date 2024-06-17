Как отметил Плетенчук, для военной логистики этот мост почти не используется.

Уничтожение Крымского моста сейчас уже не даст того эффекта, как могло бы быть раньше, поскольку его тактико-стратегическое значение в войне уменьшается. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью РБК-Украина.

"Уже не тот эффект. Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов", - отметил он.

По его словам, сейчас частично обеспечение оккупационных войск на Юге идет из Ростова, но основным маршрутом была паромная переправа на Крым.

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Он также прокомментировал строительство оккупантами новой железной дороги на юге.

"Это рокадная железная дорога, которую строят конкретно для обеспечения группировки оккупантов на Юге. До конца этого года они будут пытаться закончить этот проект - из Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя. Более того, я уверен, что они могут закончить ее", - говорит Плетенчук.

В то же время он отметил, что эта железная дорога находится в зоне поражения украинских средств.

Он также отметил, что Украина может ударить по местам запуска российских "шахедов" в оккупированном Крыму - по мысу Чауда. В то же время, отметил спикер ВМС, проблема в том, что все эти пусковые мобильные, поэтому сложность заключается в своевременном выявлении таких целей.

Если бы это был стационарный объект, откуда россияне вели бы запуски, то его бы уже, конечно, уничтожили, подчеркнул он.

Крымский мост - новости

Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту - в октябре 2022 года и в июле 2023-го. Позже командующий ВМС ВСУ заявил, что мост не достоит до конца 2024 года.

Российские оккупационные войска осознают, что мост может быть уничтожен, поэтому пытаются его защитить. К примеру, россияне пытаются спасти переправу баржами.

В конце мая Силы обороны Украины совместно с СБУ нанесли удар по Керченской паромной переправе, которая использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму. В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.

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