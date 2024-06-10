По словам Петра Черника, сейчас Украина накапливает оружие для удара по Крымскому мосту.

Российско-украинская война продолжается и РФ не сможет защитить Крымский мост, считает военный эксперт Петр Черник.

В частности, он объяснил, чем именно должна бить Украина, чтобы российская ПВО не смогла отразить атаку на Крымский мост.

"От большого ракетного залпового удара в смешанном цикле - баллистика, ATACMS, 5400 километров в час, нет ни одного адекватного подтверждения, что они ее сбивали, Storm Shadow и большое крыло беспилотников. Когда все это будет иметь номенклатуру в единиц 100-150, ничего Крымский мост не спасет. Но есть момент, такое количество оружия надо накопить. Поэтому и пока не бьем, потому что еще его нет в достаточном количестве". Видео дня

Эксперт также рассказал, сможет ли РФ уберечь свой флот, который она сейчас перебросила в Азовское море после неоднократных атак украинских надводных дронов.

"В Азовское море нам надо прорваться надо, это не достаточно просто, если говорить о надводных беспилотных системах. Опыт пробивания заграждений мы уже имеем - условно первый беспилотник ломает эту металлическую сетку и тогда уже оператор филигранно в это отверстие проводит БПЛА. Они уже, кстати, баржи начали ставить - это труднее, ведь сетку легче пробить", - пояснил эксперт.

Крымский мост должен упасть: что надо знать

Накануне британская разведка сообщила, что российские оккупанты пытаются спрятать Крымский мост за баржами. По словам представителя ОК "Юг" Дмитрия Плетенчука, Силы обороны уже имеют опыт работы против таких ограждений.

Накануне немецкое издание Bild заявило, что Украина сейчас готовится к уничтожению Крымского моста. По мнению журналистов, на это может указывать недавнее уничтожение паромных переправ, которые РФ используют как альтернативу мосту.

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