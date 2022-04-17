Генерал-майор Бруно Хофбауэр заявил, что у России сократились боевые возможности

Уничтожение крейсера "Москва" для Российской Федерации стало самой большой неудачей в войне против Украины. В Москве могли сильно недооценить украинцев.

Об этом пишет издание Oberösterreichische Nachrichten.

По словам главы отдела базового планирования в министерстве обороны Австрии генерал-майор Бруно Хофбауэра, корабли типа "Москва" предназначались для создания противовоздушного щита для авианосцев, но сами являются легкой мишенью возле побережья.

"Украинцы нанесли массированный удар по самолюбию россиян, но они преуспели и в стратегическом плане", - заявил военный эксперт.

При этом он указал, что у России сократились боевые возможности после уничтожении крейсера "Москва" и теперь речи быть не может о морской десантной операции российских войск в Одессе.

Хофбауэр уточнил, что теперь у Кремля осталось шесть подводных лодок, пять фрегатов, 35 кораблей охраны и береговой обороны и 10 десантно-транспортных кораблей в составе Черноморского флота, а также Северный флот с двумя крейсерами, Тихоокеанский флот с одним крейсером и Балтийский флот.

Уничтожение крейсера "Москва" - что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

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