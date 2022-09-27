Возобновлена работа в Балаклее, Вербовке и Пришибе.

"Укрпочта" сегодня возобновила работу четырех стационарных отделений в Балаклее, Вербовке и Пришибе Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Компания открыла отделение: 64203 (ВПЗ Балаклея); 64207 (ВПЗ Балаклея) – по временному адресу ул. Соборная, 87; 64219 (ВПЗ Вербовка); 64223 (ВПЗ Пришиб).

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Отмечается, что отделения почтовой связи будут предоставлять базовые почтовые услуги – в них можно получить или оформить доставку отправления по Украине и оформить подписку. А также можно приобрести товары первой необходимости, оплатить коммунальные платежи и получить пенсионные или социальные выплаты.

"Сейчас из-за проблем с электроснабжением в отделениях осуществляется только наличный расчет. Оплата картой и финансовые услуги, такие как пополнение карты наличными или снятия наличных денег с карты будут восстановлены сразу, как только в регионе будет восстановлено электроснабжение", - добавили в "Укрпочте".

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные силы Украины начали успешную контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области. В результате вражеские силы вынуждены были бежать, оставляя свою боевую технику и боеприпасы, а также сдаваться в плен.

С 13 сентября "Укрпочта" начала возобновлять работу в освобожденных городах Харьковской области.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

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