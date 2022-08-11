В состав Ассоциации вошли 18 передовых датских компаний.

Сегодня, 10 августа, Государственный концерн "Укроборонпром" и Датская ассоциация оборонной и безопасности промышленности (DI Defense and Security Industries Association) заключили соглашение о сотрудничестве.

Как сообщила пресс-служба концерна, в состав ассоциации вошли 18 передовых датских компаний.

Отмечается, что соглашение должно помочь укрепить обороноспособность Украины в условиях отпора полномасштабного российского вторжения, а в более отдаленной перспективе усилить оборонно-промышленный комплекс Украины.

В частности речь идет о возможном сотрудничестве в направлениях беспилотных и морских систем, киберзащиты, потенциальной производственной кооперации и тому подобное.

"Мир меняется, и на этих изменениях отпечаток российского вторжения в Украину. Ситуация требует нашей сплоченности, а также возлагает ответственность на западные демократии, организации и компании поддерживать украинский народ", — отметил директор Датской ассоциации оборонной и безопасности промышленности Йоахим Финкельман.

Как сообщал УНИАН, Дания отправит в Великобританию 130 инструкторов, чтобы обучать украинских военных.

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