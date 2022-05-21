Зеленский подчеркнул, Украина была "неплохо" подготовлена к этой войне.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украину сегодня защищает около 700 тыс. военных.

Об этом он заявил в интервью эфире информационного телемарафона.

Президент отметил, что с теми силами, которые были в начале вторжения, остановить РФ Украина не смогла бы из-за того, что территорию страны необходимо было защищать на многих направлениях.

Он напомнил, что в начале года подписал указ об увеличении войска еще на 100 тыс. человек.

"Даже плюс 100 тыс. не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тыс. Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют... Это в момент войны, но они разбросаны по всей территории", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что не хочет обсуждать вопрос НАТО, однако у этих стран есть оружие и системы противовоздушной обороны, которые были бы способны защитить небо от тех первых ракет, которые РФ выпустила по Украине.

"Я считаю, что мы были неплохо подготовлены к этой войне. Они не знали о многих вещах, и потом они получили все это", - уточнил Зеленский.

Война в Украине: обновленные данные

Российские войска продолжают попытки захватить Донецкую и Луганскую область, населенные пункты в регионе рашисты обстреливают круглосуточно.

В настоящее время бои идут в окрестностях Северодонецка, тяжелая ситуация в Попасной и Золотом, уточнил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На востоке отбито 11 атак врага, уничтожено 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Кроме того, по мнению Института изучения войны, российские войска пытаются вернуть старые позиции на север от Харькова. Это происходит либо с целью оттянуть силы ВСУ, контрнаступающие в области, либо укрепить оборону в том направлении.

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