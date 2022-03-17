Воздушная угроза миновала.

Украинская противовоздушная оборона удачно отработала на Днепровщине и Харьковщине.

Об этом сообщает воздушное командование Восток у себя в Facebook.

Так, На Днепропетровщине силами противовоздушной обороны были сбиты две ракеты, выпущенные российскими захватчиками. В то же время на Харьковском направлении украинские военные уничтожили вражеский беспилотник.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 16 марта, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили по меньшей мере 10 воздушных целей врага: пять самолетов, два вертолета, один беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и несколько крылатых ракет.

Украинские защитники каждый день сбивают по несколько вражеских самолетов. На четвертую неделю войны враг потерял уже треть своих самолетов. В то же время в последние дни фиксируется все меньше задержанных летчиков. Это может означать, что перед вылетом их лишают возможности катапультироваться, чтобы спастись.

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