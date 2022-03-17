В частности, сбиты два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня.

За предыдущие сутки противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины уничтожила 10 воздушных целей противника.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

"За предыдущие сутки уничтожено 10 воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что информация по типу еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется.

"Подразделения Воздушных сил ВСУ продолжают активно действовать с целью лишения авиации оккупантов возможности господствовать в воздухе", - добавили в Генштабе.

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