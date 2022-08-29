Это произошло на севере Харьковщины, в районе государственной границы Украины.

Бойцы Национальной гвардии и артиллерийского расчета одной из бригад Вооруженных сил Украины на севере Харьковщины уничтожили русскую САУ 2С19" Мста-С", способную бить на 29 километров.

Об этом в Facebook сообщила Национальная гвардия Украины.

"Силы обороны уничтожили русскую САУ 2С19 "Мста-С", способную бить на 29 километров. Это произошло на севере Харьковщины, в районе государственной границы Украины со страной-оккупантом. Таков результат совместной работы артиллерийской разведки Национальной гвардии и артиллерийского расчета одной из бригад Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, гвардейцы и представители Сил специальных операций с помощью БПЛА разведали цель, корректировали огонь и верифицировали результаты. Артиллеристы ВСУ нанесли точное и филигранное огневое поражение вражеской САУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты перешли к новой тактике на Харьковщине. Детали этой тактики раскрыл Синегубов.

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