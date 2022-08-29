По его словам, активные боевые действия в Харьковской области продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях.

Российские оккупационные войска продолжают попытки прорвать позиции Сил обороны в Харьковской области.

Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Суспильне.

По его словам, активные боевые действия в Харьковской области продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях.

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"Он перешел к новой тактике: пробует наступать по всем абсолютно направлениям. И там, где у него это получается, он еще больше туда присылает своих сил, для того, чтобы продвинуться хоть как-то. Однако сейчас он никаких успехов на территории Харьковской области не имеет, постоянно несет потери и отходит на ранее занятые свои позиции", - сказал Синегубов.

По его словам, продолжается российский террор местного населения - в частности, обстрелы Харькова из реактивных систем залпового огня.

"У них тактика такая: они выезжают на место, отстреляли, поехали, а куда оно летит, для них это даже не цель, а просто как факт. У них есть задача - обстрелять город, обстрелять гражданские районы, дома, в течение дня", - сказал глава обладминистрации.

Как сообщал УНИАН, 26 августа стало известно, что на случай ухудшения ситуации на фронте готовится обязательная эвакуация еще из трех областей. Хотя обязательная эвакуация объявлена только в Донецкой области ее готовят в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

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