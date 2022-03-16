Даже лучшие из оккупантов не могут сравниться с нашими профессиональными солдатами.

Вооруженные силы Украины активно отбиваются от российских фашистов на всех направлениях и постепенно переходят в контратаки. Наши доблестные бойцы уничтожают не только "пушечное мясо", которое военный преступник Путин отправил на войну, но и флагманские подразделения армии РФ. Недавно по Сети разлетелась фотография с шестью убитыми "краповыми беретами" — элитой Росгвардии. Компанию им составил седьмой солдат, информация о котором поступила отдельно. Все они отправились в ад, как оккупанты, принесшие много бед украинцам.

В Сети также опубликовали информацию об отдельных убитых врагах со снимка выше. Все солдаты входили в Центр специального назначения (ЦСН) "Витязь" при дивизии имени Дзержинского.

Алексей Блинков (второй справа) — выпускник Новосибирского института войск Росгвардии. Михаил Беляков (предположительно второй слева) — уроженец Никольска Пензенской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе. В Украине его убили еще 28 февраля.

О седьмом бойце рассказали отдельно. Максим Пустозвонов, выходец из Самарской области, бывший футболист молодежного состава "Крыльев Советов".

Спектр обязанностей "Витязя" довольно широкий — от формирования банд до охраны важных персон. Однако для наших солдат они просто враги, а хороший враг — это мертвый враг.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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