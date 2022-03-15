Уничтожена бронетехника захватчиков.

Воины полка "Азов" разбили одно из подразделений 22-й бригады специального назначения армии России.

Об этом сообщается в Facebook на странице Операции Объединенных сил.

В сообщении отмечается, что украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов, которые пытаются завладеть Мариуполем. "Воинами полка Азов был разбит один из подразделений 22-й бригады специального назначения вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В то же время экс-командир полка "Азов" и руководитель Центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин в Telegram-канале сообщил: "Минус командно-штабная машина и дом расположения пехоты РФ. Таковы результаты 226 батальона "Азов" совместно с воинами ВСУ и НГУ. Харьковщина продолжает еб***ть оккупантов".

Напомним, что сегодня "Азов" сообщил об уничтожении большого количества российской военной техники. В то же время воины не уточнили, какому из подразделений она принадлежала.

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