Захватчики ошибочно думали, что их броню не видно среди густых деревьев.

Воины 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского зафиксировали позицию российских оккупантов и мощно ударили по ним.

Видео появилось в сети.

Российскую технику, замаскированную в посадке на границе Николаевской и Херсонской областей, зафиксировал беспилотник. Имея данные с воздуха, украинские воины удачно скорректировали огонь.

Оккупанты не ожидали атаки. На кадрах видно, как они впопыхах убегают, а затем осторожно подходят к пораженной броне, осмотреть раненых и погибших.

Как сообщал УНИАН, воины 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила эффектно уничтожили российских оккупантов, применив беспилотник.

Перед этим украинские артиллеристы мощно ударили по скоплению российской техники на Донбассе. Позиции захватчиков и их броню зафиксировал украинский дрон. С воздуха удалось эффективно корректировать огонь артиллерии.

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