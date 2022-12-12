Оккупанты вместе учились, а потом вместе поехали убивать украинцев.

Украинские воины продолжают "минусовать" русских оккупантов. На этот раз "задвохсотили" двух одноклассников из Самарской области РФ.

Как сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, Иван Афанасьев и Никита Фролов уроженцы села Серноводск Самарской области. Они учились в одном классе, а после школы вместе поступили в Сергеевский губернский техникум.

Потом друзья-одноклассники отправились на войну против Украины. Их ликвидировали по очереди летом этого года. Как отмечается в некрологе, ВСУ "денацифицировали" Фролова 1 июня в районе населенного пункта Веселое Харьковской области, а Афанасьева – в районе поселка Тошкивка Луганской области 28 июня.

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По данным росСМИ, младший сержант Фролов подписал контракт с в/ч №02511 Ленинградской области (Выборский район, поселок Каменка) в должности командира отделения, заправщика гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. Афанасьев служил в Оренбургской области в должности телефониста, а затем механика-водителя-гранатометчика.

Потери России в Украине: актуальные данные

Потери России в Украине превысили отметку 94 тысячи человек. За сутки бойцы ВСУ ликвидировали 380 противников. Они также уничтожили более 20 единиц разнообразной вражеской техники, сообщил Генштаб ВСУ.

Также Россия потеряла: танков — 2942, боевых бронированных машин — 5920, артиллерийских систем — 1928, РСЗО — 397, средств ПВО — 211, самолет — 281, вертолетов — 264.

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