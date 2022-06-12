Украинские защитники уничтожили вражескую технику / скриншот

Украинские воины продолжают "демилитаризовывать" российских захватчиков. На этот раз несколькими точными ударами с воздуха удалось уничтожить немало вражеской техники.

Видео атаки опубликовал Центр специальной тактической подготовки "Белый Волк".

Воины показали уничтожение 14 вражеских танков и двух боевых машин пехоты. Технику оккупантов разгромили меткими ударами с воздуха. 

"Прочь из Украины! Вот что бывает с врагами, когда их нога ступает на украинскую землю", - говорится в публикации.

Воины отмечают, что по состоянию на 31 мая на их счету по меньшей мере 27 уничтоженных российских танков и три БМП.

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Как сообщал УНИАН, ранее на Херсонщине украинские военные уничтожили вражескую технику и полевые склады боеприпасов РФ. Подразделениями ВСУ в результате выполнения огневых задач были ликвидированы 13 захватчиков. Также враг потерял 1 танк, 5 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов в Херсонской области.

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