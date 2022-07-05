Он добавил, что детали будут впоследствии от областной военной администрации.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин сообщил о "прилетах" на территорию района во время объявленной около 19:00 воздушной тревоги.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", - отметил он.

Сейчас в городе уже объявлено об отбое воздушной тревоги

Как ранее сообщал УНИАН, утром, 25 июня, оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря. Пока известно об ударах по Житомирской, Львовской, Черниговской, Хмельницкой области. Днепропетровская область - под артиллерийским огнем.

С территории Беларуси враг запустил 24 ракеты по Житомирщине. По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, были обстреляны военные объекты в городе и окрестностях.

Позже стало известно, что над Хмельницкой областью сбили две ракеты. Обломки упали в лесу и сельском саду. Пострадавших нет, повреждены окна в нескольких домах.

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