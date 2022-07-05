Сбитие российских ракет было зафиксировано 5 июля в 4 утра.

Работа подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" в городе Днепр попала на видео.

Речь идет о сбитых крылатых ракетах, выпущенных Россией 5 июля в 4 утра. Запись опубликовало командование Воздушных сил ВСУ.

"5 июля 2022 года, 4:00 утра. Боевая работа украинской противовоздушной обороны подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" (г. Днепр)", - говорится в сообщении.

Напомним, утро 5 июля началось на Днепропетровщине с воздушных тревог и взрывов. РФ ударила по городу и области семью ракетами, в одном из населенных пунктов был "прилет".

Шесть вражеских ракет сбили над Днепром и Синельниковским районом. Обломки одной из ракет упали в Днепре, началось возгорание. К счастью, спасателям удалось быстро побороть огонь, обошлось без жертв.

"В городе Покров "прилет" в частный сектор. Разрушено несколько домов, еще возле нескольких повыбивало стекла. От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, без пострадавших", - заявлял глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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