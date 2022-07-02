Су-25, впервые поднявшийся в небо в 1975 году, активно используется в боях.

Разработанный в СССР в 70-е годы штурмовик Су-25 активно используется Вооруженными Силами Украины и армией РФ. Несмотря на свой возраст, он остается достаточно эффективной машиной, созданной исключительно для ударов по наземным целям.

Возможности Су-25

В 1960-х годах, когда все военные и авиаконструкторы говорили только о том, что самолеты должны летать быстрее и выше, реальные боевые условия стали диктовать совсем другое. В частности, США во Вьетнаме осознали, что пилоты сверхзвуковых самолетов при выполнении задач по поддержке пехоты часто банально не успевают рассмотреть цели на земле, а если даже схватили врага в прицел, то на нанесение удара было всего пару секунд.

В СССР на учениях также начали замечать, что лучше со штурмовкой наземных целей справляются относительно тихоходные МиГ-17, а не построенные по концепции максимальной скорости МиГ-21.

В 1969 году, а через год в США, минобороны стран открыли конкурсы на создание дозвукового штурмовика, который должен был действовать на переднем крае столкновения и обладать высокой живучестью. В результате появились Су-25 и A-10 Thunderbolt II, которому посвящен отдельный материал.

Но если американский штурмовик совершил первый полет уже в 1972 году, а был принят на вооружение уже через пять лет, то путь Су-25 оказался более сложным и длинным.

Первый полет штурмовика состоялся в 1975 году, государственные испытания завершились в 1981 с рекомендацией ввести в эксплуатацию, но официальное принятие на вооружение состоялось только в 1987 году. Причиной такой задержки стало требование военных полностью выполнить тактико-техническое задание, а также ряд доработок, которые должны были устранить недостатки, "вылезшие" во время строевой и даже боевой эксплуатации в Афганистане.

Но концепция заложена в самолет оказалась абсолютно правильной – высокая защищенность пилота, всех основных узлов и агрегатов, простота эксплуатации и возможность размещения на далеко не самых качественных аэродромах, включая грунтовые.

Особенности Су-25

С точки зрения живучести, Су-25 имеет бронированную кабину, которая защищает от обломков и пуль калибра до 12,7 мм, а по некоторым, наиболее угрожающим направлениям, до 30 мм снарядов.

Все жизненно важные системы продублированы, а также размещены таким образом, чтобы усложнить противнику их поражение. Двигатели разнесены по бокам фюзеляжа для исключения их вывода из строя одной ракетой от ПЗРК. Также самолет оснащен системой отстрелов тепловых ловушек для противодействия ракетам с тепловой головкой самонаведения.

Вооружение Су-25 состоит из неуправляемых реактивных снарядов и бомб, существует возможность использования управляемых ракет "воздух-земля" Х-25МЛ и Х-29Л с полуактивным лазерным наведением, что требует постоянной подсветки цели до ее уничтожения. Су-25 также может использовать ракеты "воздух-воздух" ближнего действия Р-60. Пушечное вооружение – 30-мм скорострельная пушка с боезапасом в 250 снарядов, есть возможность подвески дополнительных контейнеров с пушечным вооружением.

Все вооружение размещается на 10 узлах подвески, из которых 2 предназначены только для ракет "воздух-воздух". Общая боевая нагрузка составляет, максимум, 4,4 тонны, но нормальной, из-за относительно малой тяги двигателей, считается 1,4 тонны.

Характеристики Су-25:

Экипаж : 1 человек (в учебно-боевой версии – 2 человека)

: 1 человек (в учебно-боевой версии – 2 человека) Размах крыла : 14,36 м

: 14,36 м Максимальный взлетный вес : 17350 кг

: 17350 кг Двигатели : 2х4413 кгс

: 2х4413 кгс Максимальная скорость : 984 км/ч

: 984 км/ч Практический потолок : 7 км

: 7 км Максимальный вес вооружения : 4,4 т

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