Украина и Словакия еще не подписали соглашение о закупке этой техники.

Украинские военные уже проходят обучение на словацких самоходных артиллерийских установках Zuzana 2.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь в интервью для Aktuality.

"Я могу подтвердить – и вы первые, кому я это подтвердил, – что обучение украинцев на этой технике уже идет, поэтому есть серьезный и очень интенсивный интерес", – сказал Надь.

Заметим, что Украина и Словакия еще не подписали соглашение о закупке этой техники.

"Следует отметить, что это машины, которые находятся в производстве. То есть какие-то мы должны отдать сразу или в ближайшие недели. А какие-то потом в ближайшие месяцы", - подчеркнул Надь.

По словам министра, по меньшей мере восемь единиц САУ будет передано для ВСУ.

"Сейчас украинцы имеют очень интенсивный интерес, особенно к наземным технологиям. Системы противовоздушной обороны и противотанковые управляемые ракеты. Это три сферы, на которых сейчас сосредоточена международная помощь", - добавил Надь.

Ранее стало известно, что украинскую военную технику будут ремонтировать и модернизировать в Словакии. Напомним, в апреле Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив взамен американскую Patriot.

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