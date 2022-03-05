Сбит вертолет оккупантов / фото ВМС ВСУ
На Николаевщине украинские морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
"При этом один из морпехов сбил сразу три единицы", - подчеркнул командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
"Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе!" - добавил он.
Ранее Генштаб ВСУ распространил информацию, что украинскими силами было сбито примерно 39 самолетов (уточняется) и 40 вертолетов (уточняется).