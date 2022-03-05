Один из морпехов сбил сразу три единицы.

На Николаевщине украинские морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"При этом один из морпехов сбил сразу три единицы", - подчеркнул командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе!" - добавил он.

Ранее Генштаб ВСУ распространил информацию, что украинскими силами было сбито примерно 39 самолетов (уточняется) и 40 вертолетов (уточняется).

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