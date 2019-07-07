Зеленский присвоил 36 бригаде морской пехоты имя адмирала Белинского

Соответствующий указ №495/2019 обнародован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил присвоить 36 отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты ВМС ВСУ имя контр-адмирала Михаила Белинского.

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Соответствующий указ №495/2019 от 5 июля обнародован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что присвоение наименования осуществлено с целью «восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, увековечения памяти выдающегося военного деятеля, контр-адмирала Михаила Белинского».

«Присвоить 36 отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского" и впредь именовать ее - 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского», – говорится в указе.

Михаил Белинский (1883-1921) украинский военный и государственный деятель. Контр-адмирал Украинской народной республики. С 10 октября 1919 года — начальник Морского Генерального штаба УНР.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Степан Полторак поздравили военных моряков с днем Военно-морских сил ВС Украины.