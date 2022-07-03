По его словам, у оккупантов есть два вероятных пути отступления.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, каким образом Вооруженные силы Украины могут освободить оккупированный Херсон.

Об этом он рассказал в эфире у Марка Фейгина накануне вечером.

Арестович убежден, что оккупанты не сумеют удержать город, у них там есть два пути отступления - через Антоновский мост и дамбу в районе Новой Каховки.

"Чисто логически там все понятно. Однажды "пушной зверек" подберется к Херсону с обеих сторон, с юга и с севера где-нибудь… И будет создана ситуация, когда "зайчики побегут" через всего две "ниточки", которые там есть: Новокаховскую дамбу и Антоновский мост. А кто его знает, это же замысел командования. Есть вариант грохнуть эти переправы, не дать переправиться и добить всех, кто остался на правом берегу. Есть вариант дать выйти и зайти "на плечах". Это посложнее, но есть разные приемы и способы. В любом случае, город будет освобожден, в этом можно не сомневаться абсолютно", - отметил он.

Оккупанты, прогнозирует он, попытаются стать в оборону к середине августа, но ВСУ им это сделать не дадут. Равно как и провести фейковый референдум.

Изменить ситуацию на юге Украины помогут американские РСЗО Himars. По его словам, пять таких установок на херсонском направлении помогут "решить вопрос" с его освобождением за неделю.

Херсонская группировка войск РФ, констатирует Арестович, "обречена".

Успешное контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Наши военные постепенно продвигаются, освобождают населенные пункты и закрепляются на новых позициях. На днях было закреплен контроль над селом Потемкино. "Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", – отметили в ВСУ.

Вместе с тем, по данным украинской разведки, российские дезертиры, боясь превратиться в удобрение, пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсонщины. "Отработанный" маршрут - через Арабатскую стрелку в Крым.