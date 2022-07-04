Сейчас о полноценном контрнаступлении речи не идет, поскольку основное внимание украинской армии по-прежнему сосредоточено на попытках остановить продвижение россиян на востоке.

Вооруженные силы Украины уже вплотную, на расстояние снайперского выстрела, приблизились до пригородов Херсона. Битва за оккупированный россиянами город будет крайне тяжелой, поскольку "ни одна из сторон не собирается сдаваться".

Об этом сообщает издание The Economist, ссылаясь на неназванного сотрудника украинской военной разведки.

Журналисты также цитируют слова военнослужащего, что следующие неделю или две будут "еще интереснее". Бои усиливаются, поскольку Украина готовится к контратаке с запада, недалеко от Николаева, и с севера, в частности, Зеленодольска.

Впрочем, по наблюдениям авторов публикации, "то, что сейчас происходит, еще не похоже на полноценное контрнаступление". Отмечается, что основное внимание украинской армии по-прежнему сосредоточено на попытках остановить неуклонное продвижение российских войск на востоке, где накануне был потерян Лисичанск.

Что нужно ВСУ для масштабного контрнаступления на юге

По словам источников издания, солдаты жалуются на критическую нехватку боеприпасов и пехоты, но в корне изменить ситуацию могут поставки большего числа западных ракетных систем. Сейчас на южном направлении развернуто лишь несколько гаубиц М777.

Отмечается также, что россияне постоянно совершенствуют свою линию обороны, строя под землей укрепленные бункеры. И когда ВСУ пытаются их вытеснить, те возвращаются в десятикратном количестве. Сложностей добавляет и то, что местные жители используются российскими войсками как живой щит.

Ранее Арестович подробно описал, каким может быть освобождение Херсона. Советник председателя ОП убежден, что оккупанты не сумеют удержать город, у них там есть два пути отступления - через Антоновский мост и дамбу в районе Новой Каховки.

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