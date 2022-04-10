Склад располагался в Новомайорском.

В Донецкой области взорван склад с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Новомайорское, Донецкая область. Взорван склад с боеприпасами российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Как сообщал утром Генштаб, российские войска пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Изюма и установить контроль над Мариуполем.

Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

Война России против Украины

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля, сопровождая наступление авиаударами по военным объектам.

После неудачных попыток захватить столицу войска агрессора сосредоточились на терроре местного населения. Сообщается о случаях расстрелов, изнасилования, преследования и пыток в ряде временно захваченных оккупантами городов и сел.

В конце марта разгромленные украинскими защитниками вражеские силы были вынуждены покинуть Киевскую и Черниговскую области. Сейчас оба региона полностью зачищены от армии РФ.

Русское командование перегруппировывает войска для наступления с востока. Разведка считает, что РФ попытается захватить Мариуполь и двигаться дальше на юг.

При этом наступление в районе Донбасса, по информации советника главы ОП Алексея Арестовича, уже началось.

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