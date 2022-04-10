Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

Вражеские войска Российской Федерации пытаются прорвать оборону подразделений ВСУ вблизи города Изюм и установить контроль над Мариуполем.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6:00 10 апреля.

Отмечается, что противник пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины вблизи города Изюм, установить полный контроль над Мариуполем. Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичное блокирование Харькова, осуществляет обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Перемещает дополнительные подразделения в район города Изюм с целью осуществления усиления группировки на указанном направлении.

В Донецком и Таврическом районах оккупант осуществляет артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в городе Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.

На Южнобугском направлении враг в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка. Успеха не имел. Потерял до ротной тактической группы личного состава и техники.

Также оккупанты продолжали обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригорьевку и Шевченково.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не наблюдается.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Донбассе уже начался первый этап наступления российских войск ожидается прибытие подкрепления для второго этапа.

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