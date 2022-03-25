Отмечается, что ГУР усиленно развивает сеть партизан в тылу российских оккупантов для нанесения точечных ударов.

Украинская разведка совместно с лесниками и охотниками готовит мощную партизанскую борьбу в тылу русских оккупантов.

Об этом в интервью американскому изданию "The Nation" рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Наши воины, наши спецназовцы, даже наши охотники начнут охоту на врага в лесах с винтовками. Я скажу, что вскоре наступит весна, леса зазеленеют и для агрессора откроется настоящий ад", - отметил Буданов.

Он намекнул, что ГУР усиленно развивает сеть партизанов в тылу российских оккупантов для нанесения точечных ударов.

В интервью Буданов сравнил это с партизанским движением во Вьетнаме и Афганистане.

"Это очень большое количество людей, что повышает перспективу затяжного восстания", - отметил он.

Напомним, украинский народ активно помогает ВСУ в борьбе с российскими оккупантами. Люди жертвуют деньги, собирают гуманитарную помощь и обеспечивают прочный тыл. А некоторые граждане снабжают нашу армию техникой, которую забирают у оккупантов. В первые дни вторжения РФ в Украину в Сети разлетелось видео, где фермер буксирует на тракторе украденный танк. Теперь похожим достижением отметился еще один пожилой мужчина. Дедушка угнал у оккупантов грузовик и доставил нашим военным. Внутри транспорта обнаружились дополнительные трофеи - оружие и боеприпасы. Детали похищения не разглашаются, однако "операция" точно прошла успешно.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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