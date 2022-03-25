Дополнительных средств на обещанные выплаты военным за войну в Украине Россия найти не может.

В российских военных начались проблемы с финансированием.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

После обещанных выплат военным оккупационной армии у российских в/ч появились проблемы с финансированием. Оплата этих расходов в бюджете никоим образом не предусмотрена, а ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно.

Как сообщает разведка, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль имеющийся лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирования выплат за март – отсутствует.

Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских "ЧВК". Среди них учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина - невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсаций за ранения и обещанных "социальных гарантий".

Сегодня начались тридцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. За последние сутки украинские военные обезвредили две сотни оккупантов и многочисленные единицы техники.

На Донецком, Слобожанском и части Таврического направлениях усилия ВСУ сосредоточены на недопущении прорыва противника, а на Волыни - на прикрытии государственной границы.

Вас также могут заинтересовать новости: