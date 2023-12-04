Руководитель "Украинской команды" отметил, что бойцы "Карпатской Сечи" защищали Киев, увольняли Киевскую и Харьковскую, а сейчас переместились на другое горячее направление.

Волонтеры "Украинской команды" побывали на передовых позициях наших защитников на Лиманском и Бахмутском направлениях и привезли бойцам дроны-камикадзе и другие необходимые вещи. Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Только что вернулись с востока Украины. Побывали на передовых позициях наших бойцов в Лиманском и Бахмутском направлениях. Привезли нужные дроны-камикадзе и станции управления беспилотниками добровольческому стрелковому батальону "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина. Еще одну партию дронов и станцию управления привезли на позиции легендарного батальона "Свобода" Нацгвардии. Также привезли "свободовцам" автомобиль баги, который поможет им преодолевать бездорожье", – заявил Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" отметил, что бойцы "Карпатской Сечи" защищали Киев, увольняли Киевскую и Харьковскую, а сейчас переместились на другое горячее направление.

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Он также добавил, что заместителем командира батальона "Свобода" служит заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко.

"Благодарю всех бойцов за их мужество и ежедневный героизм! Вместе обязательно победим! Уже побеждаем! Слава Украине!" – подчеркнул Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передаст разным воинским подразделениям на передовую почти 300 ударных беспилотников и 10 наземных станций управления дронами.