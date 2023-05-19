Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию универсальных дронов сводному добровольческому штурмовому батальону "Скала". Каждый дрон кроме килограмма взрывчатки несет оккупантам "взрывное послание" от украинцев, которые собирали деньги на беспилотники. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Отправили на передовую еще одну партию дронов-камикадзе с вашими взрывными посланиями оккупантам и килограммом взрывчатки на каждом. Универсальные беспилотники передали бойцам сводного подразделения "Скала", которые бьют орков в Донецкой области. Эти дроны оборудованы камерами, которые передают видео в режиме реального времени. Так что наши бойцы могут видеть все, что происходит на позициях орков. Кроме того, эти беспилотники оборудованы дополнительными системами сброса. И точно доставят врагу взрывчатку вместе с вашими пожеланиями", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

Дроны из этой партии несут оккупантам такие послания от украинцев: "За убитых охтырчан! Павел", "За расстрелянного орками Алексея! От брата", "На месть за слезы матерей!", "Держите билет в ад! Светлана" и другие.

Видео дня

"Друзья, наш сбор продолжается. Донатьте! Пишите в комментариях ваши взрывные пожелания врагу. Доставим точно по адресу!" - подчеркнули в волонтерском штабе.

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