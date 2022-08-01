Эшелон российских оккупантов был разбит в районе железнодорожной станции Брилевка.

В Херсонской области украинская авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного, а ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен удар по станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.

Об этом сообщило оперативное командование (ОК) "Пивдень".

"Также получено подтверждение о попадании по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилевка. Потери доразведываются", - отмечается в сообщении.

В ОК "Пивдень" уточнили, что в настоящее время подтвержденные потери россиян составляют 52 оккупанта, 4 танка, 2 самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", самоходная артуствновка, 8 единиц бронированной и автомобильной техники, а также еще 4 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Кроме этого, военные сообщили, что в Черном море корабельная группировка вражеских сил составляет 18 боевых кораблей и катеров, которые маневрируют вдоль крымского побережья в направлении Новороссийска. При этом 5 кораблей и подводная лодка, снаряжены ракетами типа "Калибр" и находятся в готовности к нанесению ракетных ударов. Дополнительно на дежурстве находятся еще 5 десантных кораблей оккупантов.

"Угрозы ракетных ударов и усиление ракетно-артиллерийских обстрелов остаются, к сожалению актуальными", - отметили в ОК "Пивдень".

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированной Херсонской области украинская штурмовая авиация дважды ударила по опорным пунктам российских оккупантов. По словам представителя командования "Пивдень" Владислава Назарова, опорные пункты рашистов располагались в районах Белогорки и Сухого Ставка.

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