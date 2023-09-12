Украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Украинская авиация и артиллерия мощно ударили по позициям оккупантов, уничтожено, в частности, много артиллерии, сообщает Генеральный штаб Украины в своей утренней сводке.

Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Кроме того, подразделениями ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем поражено 12 артиллерийских средств, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 пункт управления и 1 склад боеприпасов противника.

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В то же время Россия продолжала терроризировать территорию нашего государства обстрелами.

Враг нанес 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям ВСУ, так и по гражданским объектам.

"Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует присущую кремлю тактику террора. К сожалению, в результате таких террористических действий российских оккупационных войск есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома, повреждена гражданская инфраструктура. В частности, от циничных ракетных ударов пострадали мирные жители Кривого Рога Днепропетровской области", - сообщают в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что за прошедшие сутки Россия атаковала наше государство 12 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Все 12 ударных БпЛА были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Украины.

Новости войны

Как сообщали аналитики ISW, украинские силы обороны 11 сентября продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях и продвинулись в районе Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в районе западной границы Донецкой и восточной - Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области.

Россия 11 сентября совершила комбинированную атаку на Кривой Рог ракетами и "Шахедами". В Криворожском районе произошел пожар. Также повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

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