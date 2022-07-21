Результаты авиаударов сейчас доразведываются.

Вооруженные силы Украины на юге страны нанесли несколько авиаударов по врагу ближе к рассвету.

Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Этой ночью, ближе к рассвету отработано несколько авиационных ударов, их результаты в настояще время доразведываются, но они также были достаточно убедительными как для наших граждан в силе наших войск, так и для врага - что ему надо делать с тем, что у него остается", - сказала она.

По словам Гуменюк, в ответ на удары Воздушных сил Вооруженных сил Украины враг снова начал дистанционно обстреливать населенные пункты.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 июля в захваченном россиянами Мелитополе были слышны взрывы.

"Около полуночи были слышны взрывы. После этого возник пожар на востоке от Мелитополя, в районе села Вознесенка", - отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что ожидает более подробную информацию, и показал фото с места, где можно увидеть красное зарево над населенным пунктом.

Вас также могут заинтересовать новости: