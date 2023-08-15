Прокуратура начала расследование по факту гибели мужчины и ранения женщины.

Российские оккупанты поздно вечером 14 августа нанесли удар по городу Краматорск Донецкой области из зенитно-ракетного комплекса С-300. Враг в очередной раз атаковал гражданское население и инфраструктуру региона.

Как сообщили в Донецкой областной прокуратуре, россияне попали в складские помещения, где хранились пищевые продукты. В результате обстрела возникла можежа, а под завалами оказались двое грузчиков.

"Тело одного из них деблокировали спасатели. Состояние другого мужчины пока неизвестно. Кроме того, получила телесные повреждения 38-летняя кладовщик предприятия", - отметили в прокуратуре.

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В ведомстве добавили, что начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, 15 августа около 4 утра Россия нанесла ракетный удар по Украине. Террористы выпустили не менее 28 крылатых ракет разных типов. В результате силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

В то же время, по Днепропетровской и Запорожской областях враг ударил зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400.

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